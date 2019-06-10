الخارجية الإيطالية: موافيرو يترأس مبادرة أوروبا الوسطى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن مدينة تريستي (شمال)، تستضيف يومي 11 و12 حزيران/يونيو الجاري، الاجتماع السنوي لوزراء خارجية البلدان الـ17 الأعضاء في مبادرة أوروبا الوسطى (InCE).

وأعلن بيان لمقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) الاثنين، أن “الوزير إينزو موافيرو ميلانيزي، سيترأس الإجتماع”، مذكِّراً بأن هذه “المبادرة تمثل المحور الموحّد الأول والراسخ بين بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ودول البلقان”، وأنها “بإحتفالها هذا العام بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها، تظل جسرًا مثاليًا وعمليًا بين الشعوب والحكومات في منطقة كبيرة من القارة العجوز”.

وتابعت المذكرة “علاوة على ذلك، فقد رسخت (InCE) نفسها كمنتدى لمناقشة وتعاون كبير الأهمية”، لأنها “تجمع الدول التي تشكل جزءًا من الاتحاد الأوروبي وتلك التي لا تنتمي إليه”.

وأشار البيان الى أن “الاجتماع سيتم بمشاركة كل من وزراء خارجية ألبانيا، روسيا البيضاء، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، إيطاليا، مقدونيا الشمالية، مولدافيا، الجبل الأسود، بولندا، جمهورية التشيك، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا والمجر”، إلى جانب “ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، كالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مبادرة البحر الأسود للتعاون، مجلس دول بحر البلطيق، مجلس التعاون الإقليمي لجنوب شرق أوروبا والمفوضية الأوروبية”.