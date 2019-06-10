إيطاليا: وصول دفعة مهاجرين جديدة الى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن رسوّ مجموعة جديدة من المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا، الكائنة وسط البحر بين صقلية وتونس.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “قبل الساعة الثانية صباحًا بقليل، وصل 15 مهاجراً الى الجزيرة، ومن بينهم بعض الإريتريين، على متن قارب خشبي”.

وأوضحت المصادر الأمنية أن “قارب المهاجرين تمكن من الوصول إلى الميناء بعد قطره من قبل زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل” الإيطالية.

وخلصت المصادر الى القول إنه “قبل ساعات قليلة وصل 38 مهاجرا آخرين”، والذين “لا يزالون على متن القارب الخشبي الذي يقلّهم”.