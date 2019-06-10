برلماني إيطالي: الحكومة منقسمة بين مناصر ومشكك بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن الحكومة منقسمة بين من يناصر الإتحاد الأوروبي ومن يشكك به من أعضائها.

وكتب عضو مجلس النواب والمسؤول الاقتصادي لحزب (فورتسا إيتاليا) ريناتو برونيتّا، في مذكرة الاثنين، “إننا نواجه انقسامًا غير مسبوق في الحكومة، بين التيار الأوروبي الجديد، الذي يشمل الوزير تريا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي”، والذي “لا ينفك يحذر من أن تحدي الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات العقابية يعرض للخطر مدخرات المواطنين”.

وأشار الى أن التيار المذكور، “يضم أيضا وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، ويحظى بدعم رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي”، كما “يتمتع بقبول كبير لدى الأسواق المالية”.

وذكر برونيتّا أنه، من الجهة الأخرى نجد “المشككين بالإتحاد الأوروبي، الذين ينتمي إليهم نائبا رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو”، والذين “يبدو أنهم وجدوا وئامًا سياسيًا حول هذا الموضوع”، وهو “أمر مستهجن للغاية في بروكسل ولدى المستثمرين الدوليين”.

وخلص البرلماني المعارض إلى القول، إنه “في انتظار معرفة ما إذا كانت اللجنة المالية للدول الأعضاء ستؤكد غدًا استعدادها لبدء الإجراءات العقابية على بلادنا، لا يمكننا إلا الأمل بأن يسود المنطق السليم في المفاوضات بين روما وبروكسل، وتجنب اشتباك من شأنه أن يلقي بإيطاليا بأيدي المفوضين مباشرة”.