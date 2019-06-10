البابا لكهنة المطارات: اسهروا على حماية حقوق المهاجرين واللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “المهاجرين واللاجئين يصل إلى المطارات الرئيسية أيضًا، على أمل التمكن من طلب اللجوء أو العثور على مأوى، أو منعهم أثناء العبور”، لذا “أدعوكم للترحيب والاهتمام بهم”. مخاطبا الكهنة الملتزمين في مجال الطيران المدني.

ولدى استقباله الكهنة المخصصين من الفاتيكان بالكنائس المنتشرة في المطارات، في قاعة كليمنتين بالقصر الرسولي في الفاتيكان، ذكر البابا “بإن جزءاً من نشاطكم الراعوي، ضمان صون كرامة الإنسان دائمًا وحماية حقوقه، مع احترام كرامة ومعتقدات كل واحد من الناس”. فإن “أعمال الصدقة تجاههم تمثل شهادة لقرب الله من جميع أبنائه”.

وخلص البابا مؤكدا أن “التنمية البشرية المتكاملة تشمل العناصر المختلفة التي تجعله كذلك حقًا”، كـ”الشخص البشري بجملته، العمل، الثقافة، الحياة الأسرية، الدين، الاقتصاد والسياسة”.