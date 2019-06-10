سالفيني للبابا: نحن ننقذ أرواح المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن “الأب الأقدس أوصى اليوم أيضا بإنقاذ الأرواح، ونحن نفعل ذلك بالفعل”، في إشارة الى المهاجرين.

وقال وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي في مدينة ميلانو (شمال)، الاثنين “منذ الأول من كانون الثاني/يناير، كان هناك ألفي مهاجر وفدوا إلى إيطاليا، مقارنة بـ14 ألفًا في العام الماضي”، أما “من ناحية الموتى والمفقودين بحراً”، وهو “جلّ ما أفتخر به وأقدمه إلى الأب الأقدس باعتباره شهادة ملموسة على عملي في مجال إنقاذ الأرواح”، فهي “البيانات الواردة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقول الفرق بين القتلى والمفقودين الذين أُعلن عنهم بين 2015 و 2018 يصل الى حوالي 15 ألفاً”.

وخلص زعيم حزب الرابطة بالإشارة إلى أنه “خلال عام 2019، كانت الجثث التي تم انتشالها اثنتان فقط وأُعلن عن فقدان 500 شخص”.