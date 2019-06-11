موافيرو: لا زيادة في تدفقات الهجرة من ليبيا لكن حذرنا باقٍ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إنه ليست هناك أية زيادة في تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا، لكن “نحن نُبقي مستوى حذرنا عالياً من هذه الناحية.

وفي تصريحات على هامش المنتدى الدبلوماسي لجامعة لويس في روما، الملتئم الثلاثاء، أضاف الوزير ميلانيزي أن “ليبيا تبقى عنصر اهتمام كبير بالنسبة لنا، وحقيقة أن هناك حرباً قائمة تقلقنا كثيرا”، سواء أكان “بسبب تأثيرها على الشعب الليبي، أم على القضايا التي يمكن أن تمسنا عن كثب، كالهجرة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أنه، “حتى لو لم يكن هناك في الوقت الحالي، أي دليل على وفود لاجئين (من ليبيا)، فإننا نواصل إيلاء اهتمام كبير لتطور الأحداث”، في هذا البلد.

وأكد موافيرو على أن “إيطاليا تُبقي حواراً شاملاً مع جميع الأطراف”، واختتم بالقول “لكن، يجب أن يكون واضحاً أن الحكومة التي نعترف بها هي الحكومة المعترف بها شرعيا من قبل المجتمع الدولي، وهي حكومة السرّاج”.