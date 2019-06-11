وزير خارجية إيطاليا: علينا متابعة تَقلد مناصب بارزة في الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إنه فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة المختلفة في الاتحاد الأوروبي، “يتعين على إيطاليا الإستمرار في تَقلد مناصب بارزة”.

وفي تصريحات على هامش المنتدى الدبلوماسي لجامعة لويس في روما، الملتئم الثلاثاء، أضاف الوزير ميلانيزي: “نحن بلد مؤسس للإتحاد الأوروبي وذو مكانة هامة”، لذلك “فإن هناك أهمية خاصة، تتمتع بها تلك المناصب التي ترتبط بالسياسات الأوروبية العامة ذات التأثير الحقيقي، كالتجارة، المنافسة، الصناعة والاقتصاد على سبيل المثال”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالإشارة الى أن، التعيينات المذكورة “بمثابة أشياء ملموسة يمتلك الاتحاد الأوروبي صلاحيات محددة بشأنها”.