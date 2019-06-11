إيطاليا تتعهد بدعم الحلول السلمية لأزمة السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهدت مسؤولة رفيعة في الحكومة الايطالية الثلاثاء بدعم الحلول السلمية في السودان.

وقالت نائبة وزير الخارجية إيمانويلا ديل ري، خلال منتدى أعمال شرق إفريقيا لإتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، إن حكومة بلادها “لن تفوَّت أمر دعم الحلول السلمية” للأزمة السياسية الراهنة، إثر إنهيار المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان بعد أن فض الاخير بالقوة إعتصاماً سلمياً أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين العزّل.

ونوهت ديل ري بأن إيطاليا “تتابع باهتمام بالغ” تطورات الازمة في السودان.

وكانت إيطاليا وسبع دول أوروبية أخرى (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة وهولندا والسويد) قد أعربت في وقت سابق عن دعمها لشعب السودان “في سعيه لانتقال (سياسي) منظم ومتفق عليه، يقوده مدنيون يهيئون الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.