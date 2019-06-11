مصر والاردن والمغرب تشارك في مؤتمر المنامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ام الله- ابلغت مصر والاردن والمغرب الولايات المتحدة الامريكية بقرارها المشاركة في ورشة العمل التي تعقد نهاية الشهر الجاري في العاصمة البحرينية المنامة حول الشق الاقتصادي من “صفقة القرن” الامريكية.

وقال مسؤول كبير في البيت الابيض لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء “ابلغتنا مصر والاردن والمغرب بقرارها المشاركة”.

وتنعقد الورشة يوم 25 الجاري بمشاركة مسؤولين على مستوى وزراء المالية ورجال اعمال.

وتنصم هذه الدول الى السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر التي سبق وان اعلنت مشاركتها.

وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت رفضها المشاركة في الورشة ودعت الدول العربية والاسلامية الى مقاطعتها.