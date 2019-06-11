تقرير لشبكة مستقلة: الأونروا تتمتع “بالكفاءة والمرونة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك-روما- أظهر تقرير من شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف الدولية أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) تتمتع “بالكفاءة والمرونة والعزيمة” مما أهلها للحصول على تصنيف “مُرض للغاية” في عدة مجالات.

وبهذا التقييم اعتبرت الشبكة الدولية – المكونة من ثماني عشرة دولة مانحة – أن“ انخراط الأونروا في المنطقة مهم بدرجة كبيرة بالنسبة للسلطات المضيفة ولعملية التنمية الأشمل للمنطقة حيث إنها تقدم دعما حيويا للاجئي فلسطين.“

وحسب موقع الوكالة، فقد أثنى التقييم على “الإدارة القوية للأونروا وهيكلها التنظيمي المرن ورؤيتها الاستراتيجية وفعالية تقديمها لخدماتها.“

وعبر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن امتنان الوكالة للفرصة، التي“تتيح لنا النظر بشكل نقدي وبناء لأدائنا”، حسب تعبيره. وقال إن النتائج الإيجابية للغاية للتقرير تعكس الالتزام العميق للوكالة بأداء مهام ولايتها.

وحدد التقييم أيضا عددا من مجالات التحسين المطلوبة، من بينها الحاجة لسياسة صريحة تجاه الاستدامة البيئية والتغير المناخي، ولتقييمات استراتيجية ونهج للحماية يكون مناسبا للحقائق المالية الصعبة التي تتم مواجهتها.

وذكر التقييم أن الوكالة عندما واجهت عام 2018 أكبر تحد مالي منذ تأسيسها، استجابت الوكالة عن طريق تكثيف جهودها في جمع التبرعات وتنفيذ تدابير شاملة لتوفير التكاليف والإجراءات التقشفية، مما سمح لها بالمحافظة بشكل كبير على عملياتها.