مفوض أوروبي: جاهزون للتعامل مع كافة الاحتمالات المتعلقة بـ بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية بيير موسكوفيتيشي عن قناعته بأن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي جاهزة للتعاطي مع أي تطور متعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، بما في ذلك غياب أي صفقة.

وأشار موسكوفيتشي في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع الدوري للمفوضية الأوروبية اليوم في بروكسل، إلا أن الدول الأعضاء، ومنها بلاده فرنسا، قد استثمرت بشرياً وتقنياً ومادياً لضبط الحدود ومراقبة حركة البشر والبضائع بعد بريكست.

ومضى قائلاً: “أنا على ثقة بأن الدول الأعضاء جاهزة للتعامل مع أي احتمال، ومنها انسحاب بريطانيا بدون اتفاق”. وكانت المفوضية الأوروبية قد ناقشت اليوم آخر تطورات بريكست، حيث تم التوافق على عدم ضرورة سن أي تشريعات أو اتخاذ إجراءات إضافية للتحضير لسيناريو بريكست بدون اتفاق.

وكان الجهاز التنفيذي الأوروبي قد باشر منذ نهاية عام 2017 باتخاذ إجراءات وسن تشريعات للتحضير لإمكانية خروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد.

كما قامت العديد من دول الاتحاد الـ27، بتوظيف مزيد من عناصر الجمارك والشرطة لمراقبة حركة البضائع والأفراد في المنافذ الحدودية وضبط الحدود.

وتطرقت المفوضية أيضاً إلى مسألة التكلفة المالية لبريكست، داعية بريطانيا إلى الوفاء بالتزاماتها ودفع نصيبها من الموازنة الأوروبية حتى عام 2020.

وذكرت المفوضية في بيان صادر بهذا الشأن: “إن وفاء بريطانيا بالتزاماتها المالية شرط لا بد منه لفتح باب التفاوض بشأن العلاقات المستقبلية”.

ويعتبر هذا الموقف بمثابة رد حاسم على ما وُصف بـ”تهديدات” أطلقها المرشح لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة تريزا ماي، بوريس جونسون، والذي ذكر أن بلاده لن تدفع فاتورة الطلاق للاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار/مارس الماضي، إلا أن لندن نجحت في الحصول على سلسلة تأجيلات، ليصبح الموعد الجديد في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2019