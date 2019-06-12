نتنياهو: نعمل لمنع أعدائنا من إقامة قواعد هجومية ضدنا بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن بلاده تعمل بشكل “ممنهج ومتسق من أجل منع أعدائها من إقامة قواعد هجومية ضدها في المنطقة” .

وقال نتنياهو، في تصريح نقله عنه مكتبه الإعلامي “سلسلة الاختبارات التي نتعامل معها لا تتوقف. نرد بحزم وبقوة على كل اعتداء يشن علينا ولكن لا نعمل بعد شنه فحسب بل نجرد العدو من قدراته القتالي قبل أن تمكن من شن هذا الاعتداء علينا”.

واضاف “نعمل بشكل ممنهج ومتسق من أجل منع أعدائنا من إقامة قواعد هجومية ضدنا في المنطقة القريبة منّا”.

وسبق لنتنياهو ومسؤولين اسرائيليين اخرين ان اعلنوا مهاجمة اهداف إيرانية في سورية.