الاتحاد الأوروبي: الهجوم على مطار أبها السعودي تهديد للأمن الإقليمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الاتحاد الأوروبي بـ”الاستفزازية” الهجوم الذي طال مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية وأدى إلى جرح 26 من المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات.

وأشار الاتحاد في بيان صدر اليوم بهذا الشأن، إلى أن هذا العمل، الذي أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عنه، يعتبر “تهديداً للأمن الإقليمي”. ورأى “إن مثل هذه الأعمال تقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن”، حسب نص البيان.

وترى بروكسل ضرورة ضبط النفس والامتناع عن مزيد من التصعيد، خاصة وأن المنطقة تشهد توترات غير مسبوقة.

وكرر الاتحاد الأوروبي التعبير عن دعمه الكامل لعمل المبعوث الأممي الخاص بالمين مارتن غريفيث لضمان تنفيذ اتفاقية الحديدة وتشجيع المشاورات السياسية، فـ” وحده الاتفاق السياسي الشامل كفيل بوضع حد للصراع في اليمن”، وفق البيان,

ودأب الاتحاد الأوروبي على مناشدة أطراف الصراع في اليمن على العمل على نبذ العنف والانخراط في العملية السياسة التي تقودها الأمم المتحدة.