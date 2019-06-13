منظمة التحرير الفلسطينية: نتائج ورشة المنامة ستكون باطلة ولاغية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، موقفها الرافض لورشة العمل التي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها في العاصمة البحرينية المنامة، داعية الى اوسع مشاركة في فعاليات موازية مناهضة لهذه الورشة ستنظم في الأراضي الفلسطينية وبيروت وتونس.

ودعت في ختام اجتماع تشاوري “جميع الأطراف التي تلقت دعوات، لعدم الاستجابة، حيث أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أكدتا عدم حضور هذه الورشة التي تم تصميمها لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالمال مقابل السلام“.

وشددت اللجنة التنفيذية على أنها “لم تفوض أي جهة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وعليه فان نتائج هذه الورشة تعتبر لاغية باطلة ولن تخلق حقا ولن تنشأ التزاماً“.

وطالبت اللجنة التنفيذية من” الدول العربية التمسك بمبادرة السلام العربية لعام (2002) دون أي تغيير أو تعديل، كذلك قرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018، وقرارات قمة تونس عام 2019، وقمة منظمة التعاون الإسلامي 2019، وما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و تجسيد استقلال دولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة على رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية وضمن إطار دولي جديد وسقف زمني محدد وضمانات واليات التنفيذ“.

وأكدت اللجنة التنفيذية على” أهمية مواصلة الجهود والمساعي لعقد المؤتمر الشعبي في بيروت بمشاركة مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر القومي والمؤتمر الإسلامي وذلك يوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين من هذا الشهر في موعد عقد عمل ورشة المنامة للتأكيد على الرفض الشعبي والحزبي في مقاطعة هذا المؤتمر ورفض المشاركة فيه”.

وأكدت اللجنة التنفيذية على “حضور وانجاح المؤتمر التربوي الذي سيعقد في تونس يوم السابع والثامن من شهر تموز القادم تأكيداً على الالتزام بمعايير المقاطعة ضد الاحتلال ورفض التطبيع ومحاولات الاختراق التي تجري من العديد من الدول العربية”.

ودعت اللجنة التنقيذية الى “رفض عقد ورشة البحرين ومخرجاتها التي تندرج في اطار ما يسمى صفقة القرن الهادئة لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات الترويج لحل اقتصادي وتسهيلات إنسانية التي تحدث عنها نتنياهو في سبيل تكريس الاحتلال وشطب حقوق شعبنا الثابتة في عون اللاجئين حسب قرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس“.

كما أكدت اللجنة التنفيذية على “أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستعم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العديد من مخيمات اللجوء والشتات والتي تجري عشية عقد اجتماع ورشة البحرين ورفض أي مشاركة فيها ومقاطعتها“.

وثمنت اللجنة التنفيذية ” البيان الصادر عن رؤساء الصين الشعبية وروسيا الاتحادية الذي أكد رفضه لاي حل سياسي لا يستند لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتعتبر هذا القرار دعماً للقضية الفلسطينية في مواجهة المشروع التصفوي الأمريكي المسمى بصفقة القرن وانتصاراً للقانون الدولي والشرعية الدولية التي تحاول الإدارة الأمريكية استبدالها بالقانون التشريعات والقرارات الامريكية “.

ومن جهة ثانية فقد أدانت اللجنة التنفيذية “قرار رئيس وزراء مولدوفا غير الشرعي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس واعتبرت القرار لاغ وباطل داعية الدول العربية و روسيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم التدخل لمنع القيام بمثل هذه الخطوة “.