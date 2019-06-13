ليبيا: رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وقال بيان نشر على صفحة حكومة الوفاق الوطني على (فيسبوك)، إن “اللقاء بحث مستجدات الوضع الأمني وتداعيات العدوان الذي يستهدف العاصمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.

وذكر البيان أن “سعادة السفير بوتشيني، جدد موقف بلاده الرافض للعدوان، وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية”، مؤكداً أن “لا حل عسكري للأزمة الليبية”.

من جهة أخرى، “تطرقت المحادثة إلى عدد من ملفات التعاون، وبالأخص ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية، وملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة”، وفق البيان.

وقال البيان إن “السيد الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للموقف الإيطالي، مؤكدا الاستمرار في مواجهة القوة المعتدية”، وخلص مشيراً إلى أن “الجيش الليبي والقوة المساندة يحققان تقدماً على كافة المحاور”.