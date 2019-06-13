الداخلية الإيطالية: سي ووتش حظت بموافقة ليبيا للرسو لكنها تتجه الى تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من وزارة الداخلية الإيطالية إن “سفينة (سي ووتش) تسببت بمعاناة عديمة الفائدة للمهاجرين الذين تقلهم على متنها”، فقد “بقيت متوقفة لساعات في وسط البحر المتوسط دون سبب”، فقد “طلبت السفينة من طرابلس السماح لها بالرسوّ وحظيت برد إيجابي”.

وكانت المنظمة الإنسانية قد أعلنت أمس الاربعاء أن سفينتها أنقذت 52 مهاجراً، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 47 ميلاً بحرياً عن مدينة الزاوية، شمال غرب ليبيا.

وأضافت مصادر الداخلية أن السفينة “قد غيرت مسارها نحو تونس بدلاً من التوجه جنوباً”، مبينة أن “هناك قلق من ناحية الأشخاص الموجودين على متن السفينة، ومن بينهم بعض الأطفال، الذين بإمكانهم أن ينزلوا من على متنها بأسرع ما يمكن، كما طلبت (سي ووتش) بنفسها”.

وكان وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، قد طالب السفينة التابعة لمنظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية بإنزال المهاجرين الذين أنقذتهم في وقت سابق قبالة المياه الليبية، في ميناء طرابلس بحكم أنه الميناء الاقرب، على حد وصفه.