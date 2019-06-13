موغيريني: لا حل عسكري للأزمة في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعادت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التأكيد على عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية.

وعبرت المسؤولة الأوروبية عن هذا الموقف خلال مكالمة هاتفية أجرتها اليوم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وأشار مكتب موغيريني في بيان مقتضب الى أن المكالمة هدفت إلى مناقشة الوضع السياسي في ليبيا.

وجاء في البيان، أن “موغيريني أكدت على أهمية المسار السياسي تحت اشراف الأمم المتحدة”. وأن الطرفين توافقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة ومواصلة الحوار.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لحث الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف القتال والامتناع عن أي نوع من التصعيد والعودة إلى التفاوض واحترام العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.