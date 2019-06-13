إيطاليا: الشرطة المالية تحقق في 120 عملية نقل أموال مشبوهة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سيينا – قالت مصادر أمنية إيطالية قوات الشرطة المالية تحقق في 120 عملية نقل أموال مشكوك بأمرها.

وقد قام رجال القيادة الإقليمية لقوات الشرطة المالية في سيينا (وسط)، في إطار إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بـ”سلسلة من عمليات التفتيش ضد العديد من المكاتب في المدينة المذكورة”، “التي تمارس أنشطة تحويل الأموال، أو تقدم أية خدمات في هذا المجال”.

وأضافت الشرطة في بيان الخميس، إن “المحققون قاموا بوضع 20 معاملة تحت العدسة المكبرة، أجريت لحساب أشخاص تم تحديدهم في إطار مكاتب تحويلات مالية عديدة”. وأوضحت أنه “ستتم مراقبة 100 معاملة مالية أخرى على المدى القصير”، وذلك “بهدف وقائي هو اعتراض القنوات المحتملة لتمويل الإرهاب أو تمويل جهات غير قانونية في أوسع أبعادها”.