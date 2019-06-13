وزير خارجية إيطاليا يلتقي نظيرته الكرواتية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إينزو موافيرو ميلانيزي، عقد بمقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) الخميس، اجتماعًا مع نائبة رئيس الوزراء الكرواتي ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية، ماريا بيتشينوفيتش بوريك.

وذكر بيان للخارجية أنه “خلال التبادل المفصل لوجهات النظر، تم التطرق إلى النقاط المختلفة التي جرت مناقشتها في القمة التي عقدت يومي أمس وأمس الأول في مدينة تريستي (شمال)، وجمعت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مبادرة أوروبا الوسطى (InCE) وتضمّنها إعلان تريستي الذي اعتُمد رسمياً هناك”.

وتابع بيان (فارنيزينا) “علاوة على ذلك، تمت مراجعة القضايا الرئيسية المتعلقة بنشاط الاتحاد الأوروبي”، ولا سيما “أولويات الرئاسة الكرواتية الأولى لمجلس الاتحاد الأوروبي”، التي “ستبدأ اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2020”.

وكانت مدينة تريستي، قد استضافت يومي 11 و12 حزيران/يونيو الجاري، الاجتماع السنوي لوزراء خارجية البلدان الـ17 الأعضاء في مبادرة أوروبا الوسطى (InCE) برئاسة الوزير ميلانيزي.