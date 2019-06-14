سالفيني يتهم منظمة إنقاذ ألمانية غير حكومية باللعب بحياة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني اليوم الجمعة أن سفينة منظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية، غيرت مسارها مجدداً، وقال في تغريدة “إن السفينة تتحرك يميناً ويساراً وتلعب بحياة المهاجرين، على الرغم من أنها طلبت ميناء لإنزال المهاجرين على متنها ونالت موافقة ميناء طرابلس” في ليبيا.

وكانت المنظمة الإنسانية الألمانية قد أعلنت الاربعاء الماضي أن سفينتها أنقذت 52 مهاجراً، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 47 ميلاً بحرياً عن مدينة الزاوية، شمال غرب ليبيا.

واضاف سالفيني “إننا نشهد سيناريو آخر: يقولون إنهم جيدون ، لكنهم يختطفون النساء والأطفال في منتصف البحر. موانئ (إيطاليا) مغلقة بالنسبة لهم”.

وكان وزير الداخلية الايطالي، الذي أعلن إغلاق موانئ بلاده أمام المهاجرين، قد طالب السفينة بإنزال المهاجرين في ميناء طرابلس بحكم أنه الميناء الاقرب، على حد وصفه