سالفيني: سي ووتش خارجة عن القانون ولن ترسو في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن “سفينة (سي ووتش) خارجة عن القانون، ولن تفرغ مهاجريها في إيطاليا”، تعليقا على قضية سفينة المنظمة الألمانية غير الحكومية، التي تبحر حاليًا وعلى متنها 52 مهاجراً.

وأضاف الوزير سالفيني في تصريحات على هامش مؤتمر في مدينة كاتوليكا (شمال)، الجمعة، “إنها تتروح وتجيء، وقد أظهرت للمرة الألف أنها تعمل خارج نطاق القانون”. وأردف “أتساءل لماذا لم يؤكد شخص ما في النيابة العامة مصادرة السفينة ولم يمض قدماً في التحقيقات بشأنها”، لأنه “يبدو واضحًا لي أنها لا تحترم القانون، وتفضل المتاجرين بالبشر في الواقع”.

وذكر وزير الداخلية أن “في عرض البحر، هناك كل الأدوات والوسائل التشريعية اللازمة لمنع مساعدي المتاجرين بالبشر هؤلاء من الوصول إلى إيطاليا”، مشيرا الى أن “المنظمة غير الحكومية نفسها، طلبت من ليبيا أن تدلها على مرفأ ما، وربما كانت تظن بأن أحداً لن يرد عليها من طرابلس”، إلا أنها “تلقت رداً، وإن كانت قد طلبت ميناءً في ليبيا وحظيت به، فعليها الذهاب إلى ليبيا”.

وأكد زعيم حزب الرابطة أن رجال (سي ووتش) “من المؤكد أنهم لن يصلوا إلى إيطاليا لأنهم لن يظنون بإنني أحمق، ولأنهم يستخدمون البشر لمصالح وضيعة سياسية، أو لا أعلم إن كانت اقتصادية”، وخلص إلى القول “إن الشكوى ضدي من قبل من لا يحترم القانون، تملأني بالفخر والفرح”.