منظمة إنسانية إيطالية: حكومتنا تُظهر أسوأ ما لديها بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إيطالية إن “الحكومة الحالية تعرب في هذه الساعات عن أسوأ ما لديها، بالتجاهل التام لحياة الفارين من الجحيم الليبي”، في إشارة الى الأحداث الأخيرة المرتبطة بسفينة منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية.

هذا وتبحر سفينة (سي ووتش) في البحر المتوسط حاليًا وعلى متنها 52 مهاجراً، حيث عمدت الى تغيير وجهتها أكثر من مرة، بعد طلبها أمس ميناء آمنا للرسو في طرابلس الغرب، وتلقت ردا بالإيجاب.

وأضافت منظمة (Mediterranea Saving Humans) في بيان الجمعة، أن “إعادة المهاجرين إلى ليبيا أمر لا إنساني وغير قانوني”، فـ”الأمم المتحدة تقول ذلك وكذلك الإتحاد الأوروبي”، وكذلك “خمسة أحكام صدرت عن المحاكم الإيطالية”، وقد “اعترفت بهذا الأمر وزارة الداخلية أيضا قبل بضعة أيام فقط”.

ووصفت المنظمة غير الحكومية، ما تقوم به (سي ووتش) بأنه “مناورة تطويقية ساخرة، ستصطدم مرة أخرى بصخرة القانون”.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد قال في وقت سابق، إن “سفينة (سي ووتش) خارجة عن القانون، ولن تفرغ المهاجرين الذين تحملهم على متنها في إيطاليا”.