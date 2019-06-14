رئيس إيني: بحثنا التحديات المناخية في الاجتماع بالفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن جرى بحث التحديات المناخية التي تواجهنا خلال الاجتماع في الفاتيكان.

وبمناسبة اللقاء مع البابا فرنسيس، الذي استقبل ممثلي شركات النفط في الفاتيكان اليوم الجمعة، أضاف ديسكالزي أن “هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها (إيني) بحوار في الفاتيكان حول الطاقة والمناخ”، مشيرا الى أنها “إحدى اللحظات السنوية الأرفع والأهم، لأنها تتيح لنا مناقشة تحديات وتعقيد انتقال الطاقة مع الشركات الأخرى في القطاع، ومع أكبر صناديق الاستثمار العالمية، فضلا عن ممثلين رئيسيين للمجتمع العلمي”.

وذكر ديسكالزي أنه “جرى هذا العام وفي مناخ من الصراحة الكبيرة والتعاون الكامل، مواجهة مواضيع الانتقال العادل للطاقة، بشكل يقلل من التأثيرات الاجتماعية ويعترف بحق معظم سكان العالم بالتقدم في التنمية والوصول إلى الطاقة”، لذا “نحن نمضي بأسرع ما يمكن نحو نموذج للطاقة مع خفض الانبعاثات”.

وأشار رئيس (إيني) الى أنه “جرى بحث تطبيق تسعيرة للكربون، لتعزيز استخدام أكثر كفاءة للموارد وتشجيع استخدام مصادر أنظف للطاقة”. وأخيرًا “كيف التوصل الى الاستراتيجية والخطوات اللازمة لإزالة الكربون وفي إطار عملنا”.