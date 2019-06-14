رئيس حكومة إيطاليا يدعو منظمات إنقاذ المهاجرين الى شفافية أكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فاليتا – قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي إن على المنظمات غير الحكومية المعنية بإنقاذ المهاجرين أن تكون أكثر شفافية، إشارة الى الأحداث الأخيرة المرتبطة بسفينة منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية.

هذا وتبحر سفينة (سي ووتش) في البحر المتوسط حاليًا وعلى متنها 52 مهاجراً، حيث عمدت الى تغيير وجهتها أكثر من مرة، بعد طلبها أمس ميناء آمنا للرسو في طرابلس الغرب، وتلقت ردا بالإيجاب.

وبهذا الصدد، أضاف رئيس مجلس الوزراء، المتواجد حاليا في العاصمة المالطية فاليتا، للمشاركة في قمة (Med7)، “إنني أتلقى تحديثات الآن عن حالة طوارئ أخرى”، ومع ذلك “فحتى مع صدور المرسوم الأمني ـ مكرر، نريد أن تكون بعض السلوكيات من جانب المنظمات غير الحكومية أيضا، أكثر شفافية قليلاً”.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن “قوات خفر السواحل تتدخل بالفعل، وقد قامت بالعديد من التدخلات أصلا”، واختتم بالقول “لكن يبدو لي أن هذه الحالة الأخيرة، لم تنطوي على شفافية كاملة”.

يذكر أن مجموعة (Med 7) غير الرسمية، تضم 7 دول متوسطية تنتمي الى الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، اليونان، قبرص ومالطا.