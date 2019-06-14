رئيس إيني: التقدم على صعيد التغيّر المناخي غير كافٍ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، من أن التقدم المحرز على صعيد التغيّر المناخي “غير كافٍ”.

وبمناسبة اللقاء مع البابا فرنسيس، الذي استقبل ممثلي شركات النفط في الفاتيكان اليوم الجمعة، أضاف ديسكالزي أن “من الواضح أنه بعد مرور 4 سنوات على اتفاق باريس، ينبغي علينا تغيير وتيرة توجههنا”، فـ”لا يكفي التقدم الذي أحرزناه، ولا تزال الانبعاثات تتزايد”.

ولفت الرئيس التنفيذي للمجموعة النفطية الإيطالية الى أن “جميع الجهات الفاعلة يجب أن تؤدي دورها”، وأن “عبء المسؤولية لا يقتصر على شركات الطاقة”، فـ”المستثمرون والسياسيون والمستهلكون هم اللاعبون الرئيسيون في التغيير”.

وخلص ديسكالزي الى القول إن على هؤلاء الأخيرين “الاعتراف بدورهم في عملية انتقال الطاقة”، وذلك من خلال “تعديل نماذج الاستهلاك، استراتيجيات الاستثمار والقرارات السياسية”.