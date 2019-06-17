الاتحاد الأوروبي: سنتعامل فقط مع سلطة مدنية في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – نبه الأوروبيون إلى أن عودة العلاقات الطبيعية بين بروكسل والخرطوم لا يمكن أن تتم إلا في حال قيام سلطة مدنية انتقالية في هذا البلد.

جاء هذا الموقف في اعلان صدر اليوم عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ، والذين استعرضوا تطورات الوضع في السودان على مدى الأشهر الأخيرة.

وأشار الوزراء إلى أن الاتحاد سيكون سعيداً بالعمل مع السودان فور انطلاق عملية انتقال نحو نظام مدني، وذلك لتطوير الحوار السياسي و تقديم مساعدات اقتصادية واجتماعية ولدعم الإصلاح

و دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف السودانية المختلفة إلى التعامل بإيجابية مع مبادرات الإتحاد الأفريقي وجهود أثيوبيا الرامية للخروج من الأزمة وتأمين انتقال سلس نحو سلطة مدنية.

وعبر الأوروبيون عن دعمهم القوي للمبادرة الأفريقية، داعين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى العودة إلى التفاوض على أساس ما تم الاتفاق عليه في السابق.

وحمل وزراء الخارجية في دول الاتحاد المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، داعين، في الوقت نفسه، قوى الحرية والتغير إلى التعاطي معها.

وجاء في الإعلان: “يتعين على الطرفين الامتناع عن أي عمل فردي من شأنه زعزعة المسيرة السلمية”.

وتنظر بروكسل بإيجابية إلى قيام السودانيين بالتظاهر بشكل سلمي من أجل المطالبة بالديمقراطية والتغير السياسي والازدهار، فـ”إن قيام دولة ديمقراطية وتعددية في السودان يصب في مصلحة جميع الأطراف”، حسب الإعلان

وفي نفس السياق، أدان رؤساء الدبلوماسية الأوروبية بشدة كافة أعمال العنف التي طالت المتظاهرين السلميين، وخاصة حادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو الجاري، مشددين على أنه “يجب إجراء تحقيق شفاف حول حقيقة ما حدث وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة”، على حد قولهم.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده التعاون مع كل الأطراف الدولية والإقليمية للمساعدة في حل الأزمة السودانية.

وحرص الأوروبيون على تنبيه السودان إلى ضرورة احترام التزاماته الدولية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593.