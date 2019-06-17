سياسي إيطالي معارض: على وزير الداخلية والحكومة إدانة مظاهر الفاشية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – دعا سياسي إيطالي معارض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني والحكومة بجملتها، إلى إدانة المواقف الفاشية التي يتكرر حدوثها في أنحاء البلاد.

وكان 4 شباب قد تعرضوا لإعتداء بالضرب في حي تراستيفيري التاريخي (وسط روما) ليلة السبت على يد عشرات الأشخاص، حيث ذكر المعتدى عليهم أنهم تعرضوا لضرب مبرح بسبب قميص منتدى (سينما أمريكا) الذي كانوا يرتدونه، والذي اعتبره المهاجمون رمزًا مناهضًا للفاشية.

وبهذا الصدد، كتب رئيس مقاطعة توسكانا (وسط) إنريكو روسّي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الاثنين، “يرفع الفاشيون رؤوسهم عاليا لأنهم يشعرون بالحماية في المناخ الجديد الذي أوجده اليمين المتطرف”، كما “لا يشارك سالفيني في إحتفالات يوم التحرير (من الغزو النازي والهيمنة الفاشية) الموافق 25 نيسان/أبريل، بينما يردد شعارات موسوليني”.

وتابع القيادي في الحزب الديمقراطي، القول إن سالفيني “لا يدين الأعمال العنصرية ولا ينأى بنفسه عن تنظيمات الفاشية الجديدة التي تزعم دعمها له”، وهكذا “استأنفت العصابات الفاشية مهاجمة وضرب الناس، ونحن نطالب بإدانة قاسية وصريحة من جانب وزير الداخلية والحكومة”، لهذه الأعمال.

يُذكر أن منتدى (سينما أمريكا) رأى النور عندما أنقذت مجموعة أصدقاء في أوائل عشرينات القرن الماضي مبنى السينما المذكور من الهدم، وأسسوا جمعية “أمريكا الصغيرة”، حيث احتلوا المبنى احتجاجًا على انتشار التدهور وشيوع المضاربات في مجال البناء.

وقد نجحت المجموعة في توعية سكان الحي بأهمية الحفاظ على المبنى التاريخي، وفي الوقت نفسه، اتخذت إجراءات قانونية للدفاع عنه وفقًا للقيود المعمارية والفنية. وربما كانت الطريقة التي عمل بها هؤلاء الشباب لحماية هيكل تاريخي، قد أدت إلى الاعتقاد بأنها جمعية معادية للفاشية، إلا أن الأمر لا يمت بصلة لمناهضة الفاشية.