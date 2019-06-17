إيطاليا: وصول ستة مهاجرين جزائريين الى سواحل ساردينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت مصادر أمنية إيطالية إن رجال الشرطة أوقفوا ستة مهاجرين غير نظاميين، في منطقتين تابعتين لعاصمة جزيرة ساردينيا، جنوب إيطاليا.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين “جميعهم من الذكور البالغين، وفي حالة بدنية وصحية جيدة على ما يبدو، زعموا أنهم يحملون الجنسية”، وقد “تم اعتراضهم قرب منطقة (پريما سپياجّا)، حيث اشتبه عناصر الدرك (كارابنييري) بإمكانية رسوّهم منذ وقت قصير، بواسطة قارب لم يتم التعرف على مكانه بعد”.

وخلصت المصادر الى القول إنه “كان في موقع الإعتقال، رجال الدرك من فرقة كاربونيا (المسؤولة عن المنطقة)”، الذين قاموا بالتعاون مع زملائهم من فرقتي (جيبا) و(تراتالياس)، بنقل المهاجرين غير النظاميين إلى مركز الاستقبال القريب في منطقة (موناستير) لغرض إجراء مزيد من الإجراءات بعد إنهاء التحقيقات الأولى”.

وكانت وكالة حرس الحدود الاوروبية (فرونتكس) قد سجلت منذ عام 2017، “تناميا لتدفقات مجموعات صغيرة من المهاجرين قادمة من تونس والجزائر نحو سواحل جزيرة سردينيا والسواحل الغربية لإيطاليا”، محذرة من أن “ذلك قد يشكل تهديدا أمنيا لأوروبا”.