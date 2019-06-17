نتنياهو: نوطد بشكل غير مسبوق علاقاتنا مع دول عربية واسلامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل توطد بشكل غير مسبوق علاقاتها مع دول عربية واسلامية.

وأضاف نتنياهو في إطار كلمة ألقاها خلال المراسم الرسمية بمقر الرئاسة، إحياء لذكرى رؤساء إسرائيل ورؤساء وزرائها الراحلين “إلى جانب اتفاقيتي السلام مع مصر والأردن، نوطد بشكل غير مسبوق علاقاتنا مع دول أخرى في العالم العربي والإسلامي”، وهذه “الدول تدرك أكثر فأكثر أن إسرائيل ليست عدوها، بل العكس، أن إسرائيل حليف متين وثابت يود أن يضمن معها مستقبل المنطقة”.

وذكر أن “إسرائيل تقف في الخندق نفسه مع الولايات المتحدة ومع دول عربية معتدلة ومع دول أخرى ضد العدوان الإيراني”. وأشار الى أن “إيران هددت اليوم بتخصيب اليورانيوم لمستويات أكبر مما سمحت بها الاتفاقية النووية”.

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية “إن هذا لا يفاجئنا لأنه عندما أحضرنا الأرشيف النووي السري من طهران إلى إسرائيل، كشفنا كم خرقت إيران تعهداتها للمجتمع الدولي، حيث وعدت بأنها ستفصح عن التفاصيل الحقيقية المتعلقة ببرنامجها النووي”. هذا “وفي حال نفذت تهديداتها الحالية، سيتوجب على المجتمع الدولي أن يفعّل بشكل فوري منظومة العقوبات المحددة سلفا، مما يسمى الـ(Snapback sanctions)”.

وخلص نتنياهو الى القول إنه “في أي حال من الأحوال، إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة الأسلحة النووية”.