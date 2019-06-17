موغيريني: موقفنا من الاتفاق مع ايران مبني على المعطيات والوقائع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن موقف بروكسل من الاتفاق الدولي الموقع مع ايران بشأن أنشطتها النووية مبني على الوقائع والحقائق.

وكانت موغيريني تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم في لوكسمبورغ، مؤكدة أن “موقفنا لا يتأثر بالتصريحات ولا نريد الدخول في لعبة التكهنات”، عل حد قولها.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر من أن بلاده سترفع من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، ما أثار موجة تعليقات وتكهنات، خاصة في ظل الأجواء العالمية المتوترة.

وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يثق ويعتمد، في تقييمه لمسيرة الاتفاق مع ايران على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت حتى الآن أن طهران تقوم بما عليها وتحترم التزاماتها.

وتابعت قائلة: “حتى اليوم ايران تحترم الاتفاق، ونحن نشجعها ونتوقع منها الاستمرار في ذلك”.

وأقرت المسؤولة الأوروبية أن الإبقاء على الاتفاق مع طهران نافذاً كان أمراَ شديد الصعوبة خلال السنة الماضية، أي بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب منه.

وبخصوص الوضع في منطقة الخليج، فقد أكدت موغيريني، أن دول الاتحاد أجمعت على التعبير عن شعورها بالقلق مما يحدث وعلى الدعوة إلى ضرورة بذل كل جهد لخفض التصعيد.

وحاولت المسؤولة الأوروبية التخفيف من حدة تباين المواقف بين دولة أوروبية وأخرى حول الطرف المسؤول عن استهداف ناقلتي نفقط في المياه الدولية قبالة السواحل العمانية.

وأكدت موغيريني أن موقف المؤسسات الأوروبية يتجاوز مسألة تحديد هوية المسؤول عن عملية الاستهداف، ويشدد على ضرورة تجنب مواجهة مسلحة لن تكون في مصلحة أي طرف لا في المنطقة ولا في العالم.