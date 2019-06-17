مرصد حقوقي: على مجلس الأمن إرغام النظام السوري لاستقبال محققي الأسلحة الكيميائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اعتبر مرصد حقوقي سوري أن رفض النظام السوري دخول أعضاء فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية دليل قوي ضده، ودعا دول العالم إلى معاقبة النظام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بسبب منعه عمل هذا الفريق.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر اليوم، الاثنين، إن “النظام رفض دخول فريق التحقيق الذي يسعى لتحديد هوية مرتكبي هجمات ربما يكون قد استخدم فيها أسلحة كيميائية، واعتبرت ذلك إثبات بأن النظام السوري متورط في هذه الهجمات ولا يريد للمنظمة أن تكشف ذلك”.

وذكر التقرير الذي جاء في 6 صفحات أن “النظام السوري قام بوضع عراقيل أمام فرق عمل المنظمة الدولية عبر التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول، وفي الرد على رسائل المنظمة، وإعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق”.

وأشار المرصد إلى أن “النظام السوري أُجبر على الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في 14 أيلول/سبتمبر 2013، بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية في غوطتي دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، لكنه خدع فريق عمل منظمة الأسلحة الكيميائية مراراً، ولم يُسلم كامل أسلحته الكيميائية، والدليل على ذلك أنه أعاد استخدامها 184 مرة منذ أيلول/سبتمبر 2013 وحتى اليوم”.

ونوَّه التقرير بأنه “بتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أُقرت في 28 حزيران/يونيو 2018، بات بإمكان المنظمة الآن تحديد أن النظام السوري هو من استخدم الأسلحة الكيميائية، وهذا بحسب التقرير ما يخشاه النظام السوري وحليفه الروسي”.

وكان مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، قد قال الأربعاء الماضي إن “النظام السوري منع فريقه من دخول سورية، وأنه تلقى رسالتين من نائب وزير الخارجية التابع للنظام السوري أبلغه فيهما بعدم سماح الحكومة السورية لأعضاء الفريق بالاطلاع على أية معلومات سرية تتعلق بالملف الكيميائي السوري”.

وبحسب التقرير فقد “تم توثيق 222 هجوماً كيميائياً منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 15 حزيران/يونيو 2019، نفَّذ النظام السوري 217 منها، فيما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات”.

ودعت الشبكة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى “مجلس الأمن إلى التحرك لإصدار قرار يُلزم النظام السوري بإدخال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية، وتشكيل ضغط جدي يمنع النظام السوري من تكرار عملية حظر دخول المحققين”.