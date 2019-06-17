وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره الإسباني بوريل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إينزو موافيرو ميلانيزي اجتماعًا مطولًا في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، مع وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتعاون الإسباني، جوزيف بوريل.

وكانت الحكومة الايطالية قد أعلنت أن وزير خارجيتها ميلانيزي سيشارك في إجتماع المجلس الوزاري الاوروبي الملتئم الاثنين في لوكسمبورغ.

وذكر بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا)، أن لقاء الوزيرين “جرى على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي”، مبينا أنه “تركز حول تبادل متعمق للآراء حول الموضوعات الرئيسية للشؤون الأوروبية الحالية”، وكذلك “على صعيد التعاون الثنائي الراسخ”، بين البلدين.

هذا وقد افادت مذكرة للخارجية الإيطالية سابقا، بأن جدول أعمال وزراء الخارجية الاوروبيين يتضمن الاستراتيجية الأوروبية العامة، السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، فضلاً عن الاوضاع في السودان.