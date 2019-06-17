موغيريني والصفدي: المشاركة بورشة الدوحة لا تناقض التمسك بحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – شدد كل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على تمسكهما بالحل السياسي للصراع الإسرائيلي والفلسطيني الذي يفضي لإقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل ضمن علاقات حسن جوار وأمن.

وأشار المسؤولان، في مؤتمر صحفي عقداه اليوم في لوكسمبورغ عقب اجتماع مجلس الشراكة الأوروبي – الأردني، إلى قناعة الطرفين بعدم وجود بديل لحل الدولتين مع وضعية واضحة لمدينة القدس ومعالجة كافة قضايا الحل النهائي.

وحرص المسؤولان على التأكيد، أنه “لا يمكن لأي خطة اقتصادية أن تكون بديلاً عن حل سياسي يراعي المبادئ والأسس التي نعبر عنها”.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأردني لعدم تضخيم أو المبالغة في تقدير ورشة المنامة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة الشق الاقتصادي من خطة السلام المعروفة بصفقة القرن.

وقال الصفدي إنه “لن تكون ورشة المنامة بداية التاريخ ولا نهايته، فما سيكون مقبولاً بالنسبة لنا سنتعامل معه، وإلا فسنقول لا بكل بساطة”.

وبالاتجاه نفسه، جاء كلام المسؤولة الأوروبية التي أكدت أن الاتحاد لا يزال يدرس آلية ومستوى المشاركة في ورشة المنامة، ولن يلتزم بأي مشروع اقتصادي ما لم تكن هناك آفاق سياسية واضحة وفق المبادئ المعروفة.

وأكدت موغيريني أنها ستتوجه غداً إلى واشنطن من أجل متابعة تبادل الأفكار مع الطرف الأمريكي بشأن حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، موضحة أن الأوروبيين اطلعوا على جانب من الأفكار الأمريكية خلال زيارة قام بها مستشار الرئيس الأمريكي لبروكسل قبل أسابيع.

كما بحث الطرفان الأوروبي والأردني قضايا أخرى مثل الوضع في سوية والتوتر في الخليج.

وكرر الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه المتعدد الأطياف للأردن وللوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).