سالفيني: إيطاليا أكبر بلد أوروبي تريد واشنطن الحوار معه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن “إيطاليا هي أكبر دولة في الإتحاد الأوروبي، التي تستطيع معها الولايات المتحدة أن تجري الحوار معها”.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي بعد اجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، الاثنين، إن هذه الأخيرة “ترغب بالحوار (مع إيطاليا) أيضا”، وهو الأمر الذي يمثل “قناة ذات أهمية كبيرة لكلا البلدين”.

وكان نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني قد زار مقبرة أرلينغتون العسكرية الأمريكية، حيث وضع إكليلًا من الزهور على نصب الجندي المجهول، وذلك بعد حضوره مراسيم تغيير الحرس، المثيرة. ولدى وضعه الإكليل، اقترب سلفيني منه راسما على جبينه علامة الصليب مرتين.