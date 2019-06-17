موافيرو يلتقي نظيره اليوناني كاتروغالوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إينزو موافيرو ميلانيزي التقى على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، الإثنين، نظيره اليوناني جورج كاتروغالوس.

وذكر بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا)، أن الوزير ميلانيزي “ناقش مع نظيره اليوناني، على وجه الخصوص، المصالح المشتركة والتعاون الوثيق في منطقة وسط ـ شرق البحر المتوسط”، وكذلك “في منطقة جنوب شرق أوروبا أيضا”.

وكانت مذكرة للخارجية الإيطالية قد افادت سابقا، بأن جدول أعمال وزراء الخارجية الاوروبيين يتضمن الاستراتيجية الأوروبية العامة، السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، فضلاً عن الاوضاع في السودان.