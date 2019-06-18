سيناتور إيطالي يدعو لإعادة إطلاق التعاون مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا سيناتور إيطالي الى إعادة إطلاق التعاون مع روسيا وتجاوز العقوبات المفروضة عليها.

ولخص رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ڤيتو پيتروتشيللي (حركة خمس نجوم) الموضوعات التي تغطيها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً في موسكو مع لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي برئاسة كوستانتين كوساتشيف، بأنها تشمل “التعاون الاقتصادي، الثقافي، مكافحة الإرهاب، مواجهة تحدي الهجرة العالمي واحترام مبدأ عدم التدخل”، الى جانب “الوضع في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا”.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن “البروتوكول الموقع ينص على قيام الأطراف بتبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وإقامة حوار برلماني استراتيجي رفيع المستوى لهذا الغرض”، والذي “يشمل اجتماعات ثنائية سنوية”.

وذكر پيتروتشيللي أن “الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن تمثل حلقة الوصل في حالة الجمود، كما هي الحال في العلاقات الحالية بين إيطاليا وشريك تاريخي واستراتيجي أساسي مثل روسيا”. واختتم السيناتور الى القول إن “إيطاليا، إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى التي تعاني من تراجع التجارة بسبب العقوبات ضد روسيا، يجب أن تسعى لتجاوزها كما ينص على ذلك عقدنا الحكومي”.