الرئاسة الفلسطينية: واشنطن لا تستطيع ولن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “أي لقاء سواء في البحرين أو غيرها ومن دون العنوان الفلسطيني الشرعي يثبت أن واشنطن لا تستطيع ولن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء”.

وأكد في تصريح، ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على أن “موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية من الثوابت وعلى رأسها القدس والأسرى والهوية الفلسطينية هو الذي سيفشل أي مؤامرات أو ورشة أو لقاء”.

وتابع: “الموقف الفلسطيني، والإجماع الدولي، وصمود القرار المستقل مرة أخرى، هو الذي حافظ على القدس، والمقدسات، والهوية الفلسطينية”.

وأشار أبو ردينة الى ان “العنوان هو الرئيس وشعبه والموقف السياسي الصحيح الذي يؤسس لأية تسوية أو أي سلام عادل يقوم على قاعدة الاجماع الوطني والدولي، وخيار شعبنا واضح وثابت وسيهزم أي مؤامرة”.