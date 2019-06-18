السعودية تطالب بإجراءات دولية حازمة لتأمين الملاحة بمياه الخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت المملكة العربية السعودية “المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي”، حسبما ذكرت وكالة أنباء المملكة الرسمية (واس)، عقب جلسة لمجلس رئاسة الوزراء ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

كما جددت الحكومة السعودية في البيان، الذي حمل توقيع وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، إستنكارها “لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان”.

وأدان البيان-وفق (واس)- مجدداً “الأعمال والممارسات الإرهابية وغير الأخلاقية التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين وآخرها المقذوف الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والطائرات بدون طيار باتجاه المطار نفسه ومحافظة خميس مشيط”.