أسقف إيطالي: نجازف بتدهور لا إنساني في قطاع الصحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – إطلق أسقف إيطالي تحذيرا من أن قطاع الصحة في بلاده يخاطر بـ”انجراف لا إنساني”، وعلينا الهرع لحمايته.

وقد قرع ناقوس الإنذار رئيس الأكاديمية البابوية للحياة، المونسنيور فينتشنتسو پاليا، خلال ندوة “كلمات الرعاية” التي نُظمت بمقر السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي في روما، قصر بورّوميو، حيث سلط الضوء على مفارقة “أن الإنسان يخاطر بأن يصبح رهينة للتقنية”.

ومن هنا، دعا المسؤول الفاتيكاني إلى “تعزيز أنماط الحياة التي لا تتهرب من الهشاشة” في إشارة الى ضرورة معالجتها. وأوضح أن “الأكاديمية البابوية للحياة التي يترأسها، تعمل على مشروع للرعاية الملطفة”، أي تقليل الإفراط في العلاج بالعقاقير، لافتا الى أن هذا “أفق مهم لهزيمة ثقافة القتل الرحيم التي تقودنا نحو انجراف لا إنساني بالتأكيد”.

من جانبه، أشار السفير الإيطالي لدى الكرسي الرسولي، سيرجو سيباستيانو الى أنه “أمام تفشّي ثقافة الإقصاء، التي يندد بها البابا بشدة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى، إعطاء قوة دافعة للطبع الخيري للأعمال”. واختتم مذكّرا بأن “هناك بين 8 ـ 9 ملايين شخص يكرسون الوقت والمال للآخرين”.