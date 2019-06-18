المفوضية الأوربية تطالب الدول الأعضاء بمزيد من الجهد لمحاربة التغير المناخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت المفوضية الأوروبية بـ”غير الكافية” الإجراءات التي أعلنت عنها الدول الأعضاء لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حسب التزاماتهم ضمن اتفاق باريس.

ويتعين على الأوروبيين خفض انبعاثات الغازات المسبب للاحتباس بمعدل 40% والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة بمعدل 32% في أفق عام 2030.

وأشارت المفوضية التي أصدرت تقريراً تقييمياً لخطط الدول الـ28، إلى أن وتيرة العمل الحالية في مجال البيئة لن تؤدي إلى تحقيق الأهداف، حيث “لا زال هناك الكثير مما يجب عمله”، حسب كلام المفوض المكلف شؤون الطاقة والمناخ.

وطالب آرياس كانييته، الدول الأعضاء بإطلاق مشاريع أكثر طموحاً وتماسكاً لتحقيق أهداف اتفاق باريس، معلناً استعداد بروكسل لتقديم المشورة العملية والتقنية وتوفير الأموال لتمويل هذه المشاريع

وتطرق المفوض، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، إلى ضرورة العمل للتخلص من الفحم وإقامة اقتصاد أوروبي خال كلياً أو جزئياً من هذه المادة.

ويرى الجهاز التنفيذي الأوروبي أن استمرار العواصم على هذه الوتيرة لن يساهم في تحقيق أهداف تحسين المناخ ومنع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأثنى على مخططات العديد من الدول التي عرضت جداول زمنية متفاوتة للتخلي عن الفحم كمصدر للطاقة.

وكانت فرنسا قد أعلنت بأنها ستتخلى كلياً عن استخدام الفحم بحلول 2020 وإيطاليا بحلول 2025.

وتصف المفوضية بـ”الواقعي” هدفها التوصل إلى افتصاد أوروبي خال من الفحم في أفق عام 2050، وهو الأمر الذي تعارضها فيه الكثير من الدول.

كما طالب المسؤول الأوروبي عواصم الدول بمخططات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بفاعلية الطاقة.

ووجهت المفوضية انتقادات لاذعة لدول أخرى مثل بلجيكا، إذ وًصف مخططها بـ”غير الواضح وغير المتماسك”.

وتعتبر بلجيكا من بين الدول الأوروبية المتأخرة في اطلاق مشاريع تخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.