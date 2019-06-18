نتنياهو: إسرائيليون سيحضرون ورشة المنامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن إسرائيليين سيحضرون ورشة العمل التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة بعد اسبوع.

وقال نتنياهو في بيان “نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية. سيعقد قريبا مؤتمر هام في البحرين نرحب به كما نرحب بالمحاولة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل ولحل مشاكل المنطقة. إسرائيليون سيحضرون هذا المؤتمر بطبيعة الحال”.

وكان البيت الأبيض اشار إلى انه لن يشارك مسؤولون حكوميون إسرائيليون في الورشة التي يتم خلال الكشف عن الشق الاقتصادي من خطة (صفقة القرن) الأمريكية ولكنه أفاد بمشاركة رجال أعمال اسرائيليين.

وكانت السلطة الفلسطينية وقطاع رجال الأعمال الفلسطينيين اعلنوا مقاطعة الورشة، التي يحضرها مسؤولون كبار من البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، دون صدور موقف رسمي حتى الآن من الاردن ومصر والمغرب.

من جهة ثانية، قال نتنياهو “في بداية الأسبوع القادم سيعقد في القدس لقاء تاريخي غير مسبوق سيجمع بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي. هذه هي قمة مهمة جدا من شأنها ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في فترة هائجة وحساسة”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي “هناك أهمية لهذا اللقاء الثلاثي الذي يجمع بين الدولتين العظميتن في دولة إسرائيل وهذا يدل ألف دليل على مكانة إسرائيل الحالية على الساحة الدولية”.