قلق أوروبي بالغ لتدهور الوضع السياسي والإنساني في فنزويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- روما- جدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الاعراب عن “قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع السياسي والإنساني في فنزويلا”. ورأى في بيان، حمل توقيع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، “إن الإجراءات المتواصلة بحق أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) ، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية ورفع الحصانة البرلمانية، تعيق العمل الدستوري” للبرلمان.

ونوه بيان موغيريني إلى “إن الوضع الإنساني المأساوي، الذي أدى إلى هجرة جماعية للفنزويليين من بلادهم، يشير أيضًا إلى الحاجة الماسة إلى مخرج سياسي لهذه الأزمة، من خلال انتخابات رئاسية حرة وذات مصداقية”.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي على “ضرورة الرفع من مستويات التنسيق بين جميع الأطراف الدولية المعنية لدعم العمل الراهن من أجل تحقيق نتيجة تفاوضية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة. لهذا السبب، يعمل الاتحاد الاوروبي على تكثيف مبادرات التواصل من خلال فريق الاتصال الدولي والمستشار الخاص المعين حديثًا”. واعلن البيان أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في “مراقبة الوضع وعلى استعداد لاستخدام جميع التدابير المناسبة للرد على التطورات على الأرض”.

في هذا السياق ، يجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على “دعمه لعملية النرويج الميسرة، التي تشمل الأطراف السياسية الفاعلة المعنية في فنزويلا من أجل التوصل إلى حل سياسي وديمقراطي للأزمة”.

ويدعو الاتحاد الاوروبي-وفق البيان- جميع الاطراف المعنية في فنزويلا إلى “الانخراط في هذه العملية بحسن نية وتمهيد الطريق لنجاحها من خلال تدابير ملموسة لبناء الثقة، مثل إطلاق سراح السجناء”، معربا عن “الاستعداد لدعم تنفيذ نتائج هذه العملية، حال طلبت الأطراف ذلك ، ومواصلة مساعدة المحتاجين، وفقًا لمبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية”.