رئيس الوزراء الايطالي: لم نناقش أبداً الخروج من منطقة اليورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-شدد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على أن حكومته “لم تناقش أبداً” فرضية الخروج من منطقة العملة الموحدة (اليورو ) في الاتحاد الأوروبي.

واضاف كونتي، في مقابلة مع موقع إخباري محلي الثلاثاء، “نحن أفضل الأوروبيين لأننا لا نملك نهجا عقائدياً” إزاء الاتحاد الاوروبي.

واشار رئيس الوزراء إلى أن رسالة الرد على المفوضية الاوروبية لتفادي اجراءات عقابية على بلاده لخرقها قواعد المالية العامة الاوروبية، ستحمل “معناً سياسيا”، حيث يتعين على الاتحاد الأوروبي “عدم الخضوع بالكامل لسيادة الشؤون المالية”، بل “استعادة نسبة عالية من السياسة” في جميع المنابر، كي “يتجنب أن يصبح في عيون المواطنين مؤسسة-تكنوبوقراطية بعيدة” عن شعوب القارة العجوز.