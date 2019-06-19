بلجيكا : استجواب أكراد متهمين بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ألقت الشرطة البلجيكية القبض على شخصين يُشك بقيامهما بتجنيد وتدريب عناصر لصالح حزب العمال الكردستاني.

وتأتي العملية في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا بالتعاون مع كل من مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، ووحدة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجست).

وأشار بيان صادر عن يوروجست، بهذا الشأن، إلى أن إلقاء القبض على الشخصين تم بعد عمليات مداهمة قامت بها الشرطة في أماكن متعددة من أنحاء بلجيكا.

ولم يقدم البيان أي معلومات تفصيلية عن الشخصين.

وتزامنت المداهمات وعمليات التفتيش بعمليات مماثلة في كل من النمسا، فرنسا، ألمانيا وسويسرا.

وكانت السلطات البلجيكية قد بدأت التحقيق في عمليات تجنيد وتدريب أشخاص، يُعتقد أنهم من أكراد الشتات في أوروبا، في عام 2017.

ويصنف الاتحاد الأوروبي بكامل دوله حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.