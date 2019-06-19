عزام الأحمد: تطورات ايجابية هامة طرأت على موقف حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- كشف عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الاحمد عن “تطورات ايجابية” في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وأعلن الأحمد ، مسؤول ملف المصالحة، عن “زيارة قريبة يجريها وفد مصري رفيع المستوى الى رام الله يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس قبل ان يتوجه الى غزة لحل الملف بشكل واضح”.

وأضاف الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، اليوم الأربعاء، “هناك تطورات ايجابية هامة جدا طرأت على موقف حماس، سيتم الاعلان عنها من قبل مصر عندما تنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس”.

ولفت الاحمد الى ان “وفدا فلسطينيا ضم ايضا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح صخر بسيسو عقد امس جلسة هامة مع الاشقاء المصريين في القاهرة في هذا الاطار”، معربا عن الامل بأن “تكلل الجهود المبذولة بالنجاح”.