مصادر: احتراق أكثر من 400 ألف دونم من القمح والشعير شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال ناشطون سوريون إن مساحة الأراضي الزراعية التي احترقت في شمال وشمال شرق سورية منذ بدء حرائق هذا الموسم بلغت أكثر من 400 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، وأكّدت أن الخسائر كبيرة لتردجة ستؤثر على الموسم العام لسورية.

وكانت حرائق متتالية ومتزامنة قد طالت حقول ثمح وشعير في شرق وشمال شرق سورية، وقالت مصادر محلية متعددة إنها “عمل منظم”، ووجهت أصابع الاتهام تارة للقوات الكردية التي تُسيطر على المنطقة التي لها مصلحة بشراء المحاصيل بأثمان منخفضة، وتارة لقوات النظام التي لها مصلحة في حرمان السكان من مصادر دخلهم.

واحترقت الأسابيع الثلاثة الماضية مساحات واسعة من الأراضي المزروعة في عدد كبير من القرى، وتسبب باحتراق محصولي القمح والشعير الذي بدأ حصادهما في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال ناشطون وعاملون في حملة (محصولنا رماد) التي أطلقها ناشطون للتضامن مع الفلاحين المتضررين إن الحرائق طالت أكثر من 400 ألف دونم في شرق وشمال شرق سورية.

وأشارت في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سورية حدّدت سعر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين بـ 150 و100 ليرة على التوالي (0.25 دولار و0.16 دولار)، وهو أقل بنحو 20% من السعر الذي حددته المؤسسة العامة للحبوب التابعة للدولة، التي توقعت أن يصل الإنتاج هذا العام إلى 3.3 مليون طن.

وحسب ناشطين، لم يتدخل مسؤولو الإدارة الذاتية الكردية ولا وحدات حماية الشعب الكردي التي تسيطر على المنطقة لإخماد الحرائق، كما لم تتدخل الحكومة السورية ولم تطرح تعويض هؤلاء بأي شكل.