كونتي: حاجة لأجندة أوروبية لائقة تمتد من الهجرة إلى المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي أن هناك حاجة لأجندة أوروبية لائقة، تمتد من الهجرة إلى المناخ.

وفي كلمة أمام مجلس النواب الأربعاء على ضوء إنعقاد المجلس الأوروبي، المقرر يومي الخميس والجمعة المقبلين، أضاف كونتي أن “من الضرورة القصوى أن تكون الأجندة الأوروبية مصحوبة بقرارات ترقى إلى مستوى الأحداث”، وأن “يتم تنفيذها في وقت عاجل”.

وذكّر رئيس مجلس الوزراء ببعض “الأهداف المناسبة” في الوقت الراهن، وأولها “إدارة أوروبية للهجرة، تقوم على التضامن والمشاركة العادلة بين الدول الأعضاء، التعاون مع بلدان المنشأ والعبور، الممرات الإنسانية، سياسة أوروبية قوية بشأن اعادة المهاجرين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر”.

ثم تحدث كونتي عن الحاجة إلى “خطوة أوروبية الى الأمام على طريق الحقوق الاجتماعية لحماية العاطلين عن العمل، الشباب، الحد الأدنى للأجور، الإقصاء الاجتماعي والفقر”. واعتبر أن “من الأساسي وضع ميزانية لمنطقة اليورو خاصة بإحلال الإستقرار ضد الاضطرابات، كما هي الحال في الوقت الراهن فيما يتعلق بـ(حرب) التعرفات الجمركية”، وكذلك لتكون “حافزاً ملموساً للاستثمارات الإنتاجية العامة”.

ووفقا لرئيس الحكومة، فإن “هناك نحتاج لأوروبا قادرة على تعزيز السياسات البيئية، وتوفير حماية كافية للمنتجات الزراعية”، فضلا عن الحاجة إلى “تعاون قضائي أفضل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أيضاً”.

وقد خصص رئيس الوزراء مساحة واسعة من كلمته لقضايا المناخ، قائلا “نحن بحاجة لاعتماد عاجل، مع بداية عام 2020، لاستراتيجية أوروبية طويلة الأجل”، وكذلك “دور أوروبي طموح على مستوى عالمي”، فـ”من الضروري التحرك نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050”.

وخلص كونتي معربا عن رأيه، بأنه “لا يمكن حل التحديات البيئية من قِبل الدول منفردة، بل يتطلب الأمر بعداً أوروبياً”.