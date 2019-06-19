سالفيني ينفي تعرضه لضغوط أمريكية لإكمال خط (تاب) للغاز الطبيعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، صحة تقارير صحفية تحدثت عن تعرضه لضغوط من الإدارة الامريكية خلال زيارته الاخيرة لواشنطن لإكمال الجزء الايطالي (98 كيلومترا) من خط انابيب الغاز العابر للبحر الادرياتيكي (تاب)

وقد ذكرت صحيفة (لا ريبوبليكا) أن نائب الرئيس الامريكي، مايكل بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو طلبا من سالفيني إكمال مشروع أنبوب الغاز “بأي ثمن”.

وقال سالفيني، في بث مباشر على (فيسبوك) الاربعاء، “لقد قرأت أخبارا غريبة حول رحلتي للولايات المتحدة الامريكية: سالفيني تلقى أوامر (من الإدارة الامريكية) بشأن خط الانابيب… تخيلوا ذلك؟. ذهبنا إلى الولايات المتحدة للحوار مع بعضنا البعض، وهناك الكثير من الأفكار المشتركة. خطة ترامب للإصلاح الضريبي، على سبيل المثال، خطة رائعة ونحن نعمل ليلًا ونهارًا مع التقنيين لإحداث صدمة ضريبية في إيطاليا أيضًا”، في إشارة إلى مقترح الضريبة النسبية الثابتة.

وذكّرت مصادر إعلام إيطالية بأن حركة خمس نجوم، شريكة حزب سالفيني في الائتلاف الحاكم، أعربت عن رفضها إكمال المشروع لتأثيراته البيئية كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صديق سالفيني، لن يكن سعيداً حيال الضغوط الامريكية الممارسة على روما.