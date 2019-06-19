إيطاليا: 5 مليون يورو لدعم أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا والسودان وإثيوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية أنها خصصت 5 ملايين يورو، من موارد صندوق أفريقيا، لدعم أنشطة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في ليبيا والسودان وإثيوبيا.

ونقلت الوزارة في مذكرة، عن المدير العام لسياسات الهجرة والايطاليين المقيمين في الخارج، ماريا لويجي فينيالي أن “إدارة تدفقات الهجرة تتطلب إجابات مفصلة ومتنوعة الأوجه، وذكرت أن إيطاليا والمنظمة الدولية للهجرة أقامتا تعاونًا استراتيجيًا، يرتكز من ناحية، على مساعدة المهاجرين المعرضين للخطر، بشكل خاص النساء، ومن ناحية أخرى، تيسير العودة الطوعية، بدعم برامج إعادة إدماج نشطة للمهاجرين في بلدان المنشأ”.

وفي ليبيا، تم تقديم قرض إضافي بقيمة مليوني يورو لمبادرات تم تمويلها بالفعل الوزارة في السنوات السابقة. وتهدف هذه المساهمة إلى ضمان استمرار برامج العودة الطوعية الانسانية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، فضلاً عن تعزيز المساعدات المباشرة للمهاجرين من الفئات الأكثر ضعفاً والذين يعيشون ظروفاً في غاية الصعوبة.

في السودان، تم تخصيص 2.5 مليون يورو للتمكن من إطلاق أنشطة دعم المهاجرين من الفئات الضعيفة (ضحايا الاتجار بالبشر، اللاجئين، القصّر غير المصحوبين، عاملات المنازل). وستوفر المنظمة الدولية للهجرة لهم خدمات الرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية والغذاء ومستلزمات النظافة وغيرها من المواد غير الغذائية وتقديم الدعم للمهاجرين الذين يطلبون العودة طوعا إلى بلدان المنشأ.

في إثيوبيا ، وبفضل تمويل قدره مليون يورو، ستعمل المنظمة الدولية للهجرة على تحسين الظروف المعيشية لألف من عائلات ربات الأسر في المناطق الصومالية والأورومية في البلاد.