محافظ المصرف المركزي: في إيطاليا الفائدة على الدين العام تفوق معدل النمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو: قال محافظ المصرف المركزي الايطالي، إنياتسيو فيسكو إن “إيطاليا هي الدولة الوحيدة (أوروبياً) التي تفوق فيها الفائدة على الدين العام نسبة النمو” الاقتصادي.

وأضاف، في ندوة لتقديم كتاب عن الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز الاربعاء في مدينة ميلانو، أن “من أجل النمو وزيادة الطلب، الذي ظل ثابتاً في إيطاليا، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات العامة”. وأردف “إنه إقتراح جيد، حسب كينز، ولكن لدينا قيود على الموازنة: زيادة حجم المدينونية إلى إجمالي الناتج المحلي ومع وجود شكوك حول إمكانية ضبطه”. وقال “المشكلة تتلخص في أنه يجب أن يرتفع النمو وتنخفض الفائدة على الدين العام”.